F1, Hamilton campione ad Austin se...

07/10/2018

Lewis Hamilton potrebbe laurearsi campione del mondo per la quinta volta in carriera già domenica 21 ottobre ad Austin. L'inglese della Mercedes ha 67 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, l'unico ancora in grado di potergli strappare il titolo. Dopo la gara texana mancherebbero soltanto altri tre GP e ad Hamilton basterebbe guadagnare altri 8 punti sul tedesco per chiudere la partita aritmeticamente.