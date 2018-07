F1, Hamilton a Silverstone: "Siamo noi i più veloci in pista"

05/07/2018

“Sono pronto a scendere in pista, abbiamo voglia di vincere e la capacità di risolvere tutte le problematiche volta per volta”. Non vuole sbagliare Hamilton nel GP di Gran Bretagna, il pilota Mercedes si dimostra concentrato in vista dell’obiettivo: “Vogliamo tornare in testa al Mondiale, spero di arrivare in forma qui per dimostrare il mio rapporto con questa pista. Adesso è impossibile sapere come andrà il resto della stagione, ci sono stati dei miglioramenti apportati alla macchina anche se i valori continueranno a cambiare. È una lotta tra due team, dobbiamo ancora dare il massimo. Continuo a pensare che siamo i più veloci, ma la pressione rende le cose più complicate e alla fine tutti perdono punti, anche Ferrari e Red Bull. Alle mie spalle c’è un grandissimo team, anche se nessuno è perfetto”. La pressione per il pilota Mercedes è ancora maggiore in questa occasione, sul circuito di casa: “Questa è la gara più sentita per me, mi piace vedere le repliche delle altre vittorie e osservare i fan”.



Gli fa eco Max Verstappen della Red Bull che commenta l’ultima vittoria: “Era inattesa, ma bella. Sentivo un buon bilanciamento in gara e abbiamo saputo gestirci bene in corso d’opera. Sappiamo di rendere meglio in certe circostanze, alcune curve sono diventate molto particolari e per noi potrebbe essere problematico. Non credo potremo essere molto competitivi, ma ci proveremo. Adesso è difficile fare previsioni, anche se i nostri avversari sono al top. Tre gare di fila sono tante, noi le accusiamo di meno, ma il lavoro principale è per i meccanici". "Mi aspetto un week end difficile a Silverstone – spiega invece Leclerc dell’Alfa Sauber -soprattutto guardando le curve. Confido in un GP positivo, ho avuto un periodo complicato per tre gare, ma a Baku abbiamo fatto registrare un importante passo in avanti. Stiamo migliorando, prima chiedevo agli ingegneri le cose sbagliate. La fiducia non è mai alle stelle perché guardo agli aspetti negativi, ma è bello vedere la squadra lavorare".