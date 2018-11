F1, Hamilton: "Che fatica e che orgoglio aver battuto la Ferrari"

31/10/2018

"Come ho festeggiato il quinto titolo? Sono tornato a Los Angeles dove c'erano i miei cani (Roscoe e Coco) lunedì ho fatto riunioni tutto il giorno e la sera ho festeggiato con un cena con amici. Tutto qui, sono soddisfatto, non mi manca niente". Così, in una intervista diffusa dalla Mercedes, Lewis Hamilton racconta il quinto titolo vinto domenica scorsa in Messico. "È stato uno sforzo enorme alzare il livello della competizione e gareggiare contro un quattro volte iridato e una squadra incredibile, la Ferrari, che quest'anno è stata più veloce di noi per la maggior parte della stagione".



La vittoria nel mondiale ha dunque un sapore speciale per Hamilton: "Aver girato la stagione a nostro favore è qualcosa di cui andare fieri. Ci ho sempre creduto, anche dopo gare difficili come Shanghai e Montreal, non ho perso fiducia per nemmeno un attimo, nella squadra, nei miei ragazzi e in me stesso".



Poi i ringraziamenti alla sua squadra: "Dopo la gara ero con gli ingegneri, e abbiamo bevuto insieme, è stato fantastico vederli cosi' uniti. Tutti hanno lavorato sodo e alzato il loro livello. Io sono un pezzo di una catena che funziona solo con tutti gli elementi, sono orgoglioso di aver fatto la mia parte, senza tutti la catena non funzionerebbe. Faccio parte di questo team da sei anni ormai, ho sempre creduto fosse possibile fare cose grandi con loro e adesso dobbiamo portare a casa il titolo costruttori".