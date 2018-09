F1, Ferrari e Red Bull pensano a Mick Schumacher

15/09/2018

In un futuro non troppo lontano uno Schumacher potrebbe tornare a guidare una Ferrari , rinverdendo i trionfi dell'ultimo periodo d'oro di Maranello. Stiamo parlando di Mick , figlio del sette volte campione del mondo Michael, che sta rapidamento scalando le graduatorie dell'automobilismo mondiale. Il 19enne tedesco è in piena corsa per il titolo europeo di Formula 3 e su di lui si sono posati gli occhi di diversi team, anche di Formula 1 .

Non soltanto per il cognome che porta. Addirittura, Schumi jr potrebbe approdare nel grande circus già nel 2019. La Toro Rosso è a caccia di piloti e Mick potrebbe fare al caso suo anche percé la "casa madre" Red Bull ha sempre un occhio di riguardo per i giovani talenti. Al momento Helmut Marko ha smentito un interesse per Mick, ma potrebbe essere solo una tattica per tenere basso l'interesse attormno all'erede dell'ex ferrarista. Proprio Maranello, tramite le parole di Maurizio Arrivabene, ha aperto le porte al giovane Schumacher. "E' importante che sia lasciato crescere senza mettergli troppa pressione. I risultati recenti sono stati molto buoni e gli auguro una grande carriera. Con un nome come il suo, che ha scritto pagine di storia della Ferrari, le porte di Maranello sono sempre aperte, ma senza bruciare le tappe", ha ammesso il team principal del Cavallino.



Magari partendo da un inserimento nella Ferrari Academy, da cui la Rossa ha pescato anche Leclerc. Con ogni probabilità, però, Mick la prossima stagione dovrebbe correre in Formula 2, acquisendo ancora maggiore esperienza e titoli prima di sbarcare in F1. Ma bisognerà muoversi subito per anticipare la concorrenza.