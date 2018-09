F1, attesa per l'annuncio di Leclerc in Ferrari

07/09/2018

Un'opzione interessante per entrambe le parti: Kimi continuerebbe a correre nel circus con una buona macchina e la scuderia inglese, fresca di cambio di proprietà, acquisterebbe ancora più prestigio e visibilità. L'idea è quella di affiancarlo a Lance Stroll per fargli da tutor, ma con la possibilità di prendersi qualche bel risultato in gara.



Si tratta, ma intanto Lewis Hamilton l'ha già salutato. Chiare le parole dell'inglese della Mercedes: "Mancherà, è sempre stato un mio idolo". Parole al miele per Iceman con un retroscena curioso: "Non mi sono dimenticato che prima di arrivare in Formula 1, quando stavo giocando alla PlayStation, io sceglievo di essere sempre Kimi sulla McLaren, immaginando di essere io".



Poi ancora: "Quello non è l'unico ricordo, perché la prima McLaren che ho guidato era una monoposto di Kimi con l'assetto che era quello usato da lui. Per me era stata un'esperienza fantastica, ma rammento che il nostro stile di guida fosse abbastanza simile, dal momento che mi ero trovato abbastanza a mio agio con il set-up che usava allora. Kimi ha avuto una carriera incredibile ed è stato un vero onore gareggiare contro un grande finlandese come lui. In realtà sembra un tipo freddo, ma non lo è. E poi si tiene in gran forma perché non sembra invecchiare".