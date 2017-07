Formula 1, la Renault riscommette su Kubica

24 luglio 2017

Secondo il quotidiano sportivo spagnolo “Marca", la Renault, per questa decisione, potrebbe lasciare a piedi nella prossima stagione Jolyon Palmer che vedrebbe così sfumare il suo sogno in Formula 1. Kubica, del resto, avrebbe ottenuto sul giro secco tempi migliori di quelli stabiliti dai due driver ufficiali, sia Jolyon Palmer che Nico Hulkenberg.



Il pilota polacco si rimetterebbe in gioco sei anni dopo l’incidente che l’ha visto coinvolto nel rally di Andora: “Ora so che posso tornare ad essere il pilota che sono stato. Sono stato in grado di recuperare e so che questa è la passione della mia vita” ha detto più volte in quest’ultimo periodo.