"Ultimo giro" per Ricciardo sulla Red Bull

04/08/2018

Un "ultimo giro" sulla sua Red Bull. Daniel Ricciardo, che il prossimo anno passerà in Renault , si è cimentato in un viaggio per gli Stati Uniti d'America al volante della monoposto numero 3. Dan Francisco fino a Las Vegas passando per posti incredibili, dal pit stop sul Bay Bridge fino a sfrecciare per la Monument Valley fra Utah e Arizona.