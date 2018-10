YOUNG BOYS, SOANE: "PECCATO PER CR7"

01/10/2018

Gerardo Soane avverte lo Young Boys: "servirà la partita perfetta contro la Juventus. Ronaldo? Spiace non vederlo in campo, ma se non gioca lui scenderà in campo qualche altro campione. Ci sarebbe piaciuto vederlo in campo, ciò nonostante la squadra è concentrata, come sempre". Qualche problema fisico per gli svizzeri: "Wüthrich non sta bene, Lotomba infortunato da un po' e anche Babu non è riuscito a essere disponibile per questa partita".