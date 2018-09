YOUNG BOYS, SEOANE: "JUVE, GIOCHEREMO COME IL FROSINONE"

30/09/2018

Gerardo Seoane, allenatore dello Young Boys che affronterà la Juventus in Champions, ha rivelato a Tuttosport come affronterà i bianconeri: "Ci sarà filosofia spagnola ma anche un po' di Chievo, Sassuolo e Frosinone: tutte squadre che li hanno messi in difficoltà. Mancherà Ronaldo? Io e la squadra siamo dispiaciuti nel non affrontare una leggenda. La sua espulsione è stata severissima".