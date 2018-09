Wst-Show, Fiera Turismo Sportivo a Busto Arsizio: domenica la visita dei calciatori della Pro Patria

29/09/2018

A conclusione della sua prima giornata ricca di convegni di analisi di settore, World Sport Tourism, la Fiera del Turismo Sportivo e Accessibile, organizzata da T.w.i.s. e Stevents, riceverà alle 18 la visita di una delegazione della società, fondata nel 1919 e tornata in serie C quest'anno dopo una galoppata entusiasmante fino al giugno scorso come miglior squadra della serie D nazionale: accanto alla presidentessa Patrizia Testa saranno Matteo Battistini, Riccardo Colombo e Ferdinando Mastroianni, i tigrotti in casacca biancoblù a raccontare ambizioni naturali e obiettivi per una sinergia di valida condivisione con la mission di WST-Show.