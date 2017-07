Verona, ecco Cerci: "Qui per rilanciarmi". Un'altra scommessa

21 luglio 2017

Giampaolo Pazzini in mezzo a Cerci e Cassano . L' Hellas Verona ritorna in Serie A con una scommessa in piena regola, un tridente da sogno sulla carta che deve confermarsi in campo. La prima "Cassanata" è già arrivata e subito rientrata, ma i gialloblù puntano sulla voglia di riscatto di FantAntonio e di Alessio Cerci : "Ho rinunciato a molti soldi per venire a Verona, è la piazza giusta. Mi rimetto in gioco per ritrovare me stesso". Pecchia avvisato.

L'attenzione sui primi mesi dell'Hellas non mancherà, anzi. Cassano-Pazzini-Cerci è un tridente ancora in grado di far sognare un'intera piazza in estate, ma la scommessa gialloblù è di portare avanti questa sfida anche nella stagione autunno-inverno del campionato. I rischi sono tanti e come sempre toccherà al campo restituire la bontà o meno della strategia di mercato in termini di risultati. Chi sta meglio di tutti sicuramente è Pazzini, reduce da un'annata ricca di gol in Serie B e speranzoso di vedersi piovere addosso assist al bacio dai due talentuosi compagni. Nella migliore delle ipotesi una stagione da doppia cifra sarebbe il minimo. I "ma" però sono enormi, scansati a parole prima da Cassano e ora da Cerci in occasione della presentazione ufficiale.



"Per venire a Verona ho rinunciato a tanti soldi. So che posso ancora dare tanto e questa piazza è giusta per ripartire - ha esordito l'ex Torino, Milan e Atletico Madrid -. Voglio ritrovare me stesso e far vedere il giocatore che tutti avete visto fino a due anni fa". Fino all'approdo polemico nel "calcio che conta", ma quella è un'altra storia. Il tridente promette scintille ma con una condizione fondamentale: "Se ci si mette tutti a disposizione, nulla è impossibile. Dobbiamo avere voglia di metterci in gioco. Poi spetterà al mister fare le proprie scelte".



La patata bollente in ogni caso passa quindi nelle mani di Fabio Pecchia, perfettamente conscio di aver tra le mani delle bombe pronte a esplodere. Ma c'è da definirne il senso. Lì sta la scommessa, il bivio tra una stagione straordinaria e una che potrebbe rivelarsi decisamente complicata da gestire su diversi aspetti. La "Cassanata" delle prime settimane di ritiro è un campanello d'allarme, ma nessuno ha fatto drammi per una volta. La certezza è che il Verona in un modo o nell'altro sarà protagonista durante la stagione e farà parlare di sé.