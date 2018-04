Toni-Verona: è addio

28 giugno 2017

Dopo solo un anno da dirigente le strade di Luca Toni e del Verona si sono separate. È infatti ufficiale la separazione tra l'ex attaccante e il club scaligero. Il presidente Setti, sul sito, ha commentato: "Sei stato un campione sul campo, che ha meritato di entrare nella storia di questo club, questo dicono i numeri. Sei un amico, una persona con dei valori importanti".



Il comunicato: "L'Hellas Verona FC, dalla dirigenza allo staff tecnico, dalla squadra a tutti i dipendenti vuole ringraziare di cuore Luca per questi quattro anni insieme. Dai successi sul campo, di cui è stato protagonista con 51 gol, 128 punti conquistati in campionato e un titolo di capocannoniere, a quest'anno da dirigente. Le nostre strade si separano ma chissà che, un giorno, non si torni a camminare insieme".