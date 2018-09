VENTURA: "VOGLIO TORNARE AD ALLENARE AL PIU' PRESTO"

17/09/2018

"Oggi c'è solo una gran voglia di riprendermi quello che mi è stato tolto, i miei trent'anni di calcio. Vorrei andarmeli a riprendere. Questa è la frase che mi viene dal cuore". Giampiero Ventura è desideroso di mettersi alle spalle la burrascosa esperienza come ct della nazionale e tornare ad allenare al più presto. "Di sicuro sono più abbronzato, è stata un'estate lunga - ha raccontato in un'intervista ai microfoni di Radio Sportiva - Se prima c'era voglia di allenare, ora c'à n'è ancora di più. Il calcio è questo. Vediamo se ci sarà l'opportunità di riprendere a fare quello che ho sempre fatto. Le risposte vanno date sul campo e non con le parole".