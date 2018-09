VELAZQUEZ: "SARÀ DURA PER LA LAZIO CONTRO DI NOI"

25/09/2018

"Non sarà una partita facile ma penso che non lo sarà neanche per la Lazio". L'allenatore dell'Udinese Velazquez mette in guardia i biancocelesti alla vigilia della sfida di campionato. "Abbiamo avuto un buon avvio di stagione, siamo una squadra giovane e con ragazzi che arrivano da altri campionati e devono inserirsi". "Ancor prima dei punti - riflette Velazquez - sono soddisfatto di quello che vedo in allenamento e in partita perché vedo una squadra equilibrata, che lavora sempre insieme e si aiuta".