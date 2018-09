VALENCIA, PAREJO: "CERCHEREMO DI LIMITARE RONALDO"

18/09/2018

In conferenza stampa al fianco di Marcelino, il capitano Parejo: "La Juventus è una delle più forti rivali in Champions League ma in spogliatoioi ci sono sensazioni positive: rivale complicato ma avremo l'aiuto dei nostri tifosi". Sul ritorno di Cristiano Ronado in Spagna: "Penso sia più interessante per i giornalisti che per noi, lo conosciamo benissimo e cercheremo di limitarne le qualità". Il centrocampista racconta l'inizio di stagione del Valencia: "Non il migliore possibile ma anche altre squadre hanno fatto fatica, c'è tempo per recuperare. Non sono preoccupato da questo avvio, vogliamo fare un anno straordinario".