VALENCIA, MARCELINO: "RONALDO MI HA DETTO DI NON AVER FATTO NULLA"

19/09/2018

Marcelino analizza la sconfitta contro la Juventus: "Il rigore per noi è stata una mazzata, abbiamo cercato di pareggiare ma poi è arrivato il secondo penalty e per noi è stata come una sentenza: prendere un gol al 45' e l'altro al 48' contro una squadra tanto esperta è difficile. Dobbiamo essere capaci di innalzare il nostro livello". Poi il retroscena su Ronaldo: "Non ho visto l'espulsione, neanche il replay in tv. Quando è uscito era turbato, piangeva e mi ha detto che non aveva fatto nulla".