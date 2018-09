UEFA, CEFERIN: "NO FINALE CHAMPIONS FUORI DALL'EUROPA"

13/09/2018

Il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin smentisce le voci di un possibile decisione di disputare la finale di Champions League del 2021 a New York, come riferito nei giorni scorsi ad una radio spagnola dal numero 1 di Mediapro Jaume Roures. Attraverso un comunicato riportato dal sito spagnolo AS, Ceferin afferma che "questa idea non e' attualmente in discussione" e che, per ora, "la UEFA non ha intenzione di organizzare un finale di Champions League fuori dall'Europa".