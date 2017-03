Udinese: rubano maglia a bambino, Hallfredsson gliela ridarà

21 marzo 2017

Al termine di Udinese-Palermo era riuscito a prendere la maglia di uno dei suoi idoli, Emil Hallfredsson, ma la gioia di un bambino di IV elementare è durata pochi secondi visto che un adulto gliel'ha strappata di mano. La delusione è finita sul tema in classe del lunedì, pubblicato su Facebook dalla sua maestra una volta corretto. In poco tempo la voce è arrivata all'Udinese e al centrocampista islandese che, al ritorno dalla Nazionale, riconsegnerà di persona la maglietta al piccolo tifoso.