Udinese, il figlio dell'ex premier Renzi in prova con la Primavera

25/07/2018

L'Udinese potrebbe tesserare Francesco Renzi , figlio dell'ex Premier Matteo. Il giovane calciatore, classe 2001, di ruolo attaccante, ha giocato in passato con l'Africo di Firenze nella categoria Allievi dove si è fatto notare, diventando capocannoniere. Un risultato che ha comportato la convocazione nella Nazionale Under 17 dilettanti e le attenzioni di diversi club professionistici, come riporta Il Messaggero Veneto.

L'attaccante è in prova con la Primavera friulana e si sta allenando sui campi del Bruseschi sotto gli occhi attenti del nuovo allenatore David Sassarini e dei dirigenti bianconeri. La squadra rimarrà a Udine fino al 30 luglio, data in cui si trasferirà ad Ampezzo per il ritiro prestagionale fino al 12 agosto. Francesco avrà l'occasione di dimostrare le proprie doti in campo nel primo test fissato per il 4 agosto contro il Venezia.