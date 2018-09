UDINESE, VELAZQUEZ: "STIAMO BENE"

29/09/2018

Il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez alla vigilia del match contro il Bologna: "Sappiamo tutti che non sarà facile, giochiamo in trasferta, contro una squadra che penso si chiuda molto bene e sia forte nella transizione e offensiva; una squadra che ha un obiettivo simile al nostro. Arriviamo con molta forza, il nostro obiettivo è fare una buona prestazione per vincere la partita. Poi si può vincere, perdere o pareggiare, come sempre".