UDINESE, VELAZQUEZ: "PER LA LAZIO NON SARA' UN MATCH FACILE"

25/09/2018

"Non sarà una partita facile ma penso che non lo sia neanche per la Lazio". Cosi' il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez presentando il turno infrasettimanale di domani alle 19 allo stadio Friuli Dacia Arena con la formazione di Inzaghi. "Arriviamo dopo una vittoria, dopo tre punti importanti, per questo penso che arriviamo alla sfida in una buona condizione - ha spiegato - ho la massima fiducia in questi giocatori, per me sono i migliori del mondo, giocano sempre per vincere, si allenano bene". Velazquez e' consapevole tuttavia che la gara di domani non sara' la stessa giocata contro il Chievo. "La Lazio ha un modulo, una dinamica di gioco diversa, arriva mentalmente con una condizione diversa. Per me ogni partita fa storia a se' - ha aggiunto -. Domani giochiamo contro una squadra molto forte, hanno una rosa molto ampia, gioca in Europa League, ha giocatori di livello elevato, ma abbiamo gia' giocato anche con Fiorentina, Sampdoria e Torino che sono molto forti".