UDINESE, MANDRAGORA: “LA RIMONTA CI DÀ ANCORA PIÙ FAME”

20/08/2018

Suona la carica Rolando Mandragora, il centrocampista dell’Udinese fa il punto della situazione dopo il pari all’esordio sul campo del Parma e indica la rotta verso la sfida in programma domenica prossima contro la Samp: “Siamo stati bravi a non buttare via la partita - scrive su Instagram - nonostante lo svantaggio. La rimonta ci darà la carica per affrontare il prossimo match con ancora più voglia e fame di vittoria. Avanti con la prossima!".