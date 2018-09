TOTTI: "REAL SQUADRA DI MARZIANI MA IN GARA SECCA..."

17/09/2018

In casa Roma ci si prepara all’esordio in Champions contro il Real Madrid. Francesco Totti ai microfoni del canale tematico giallorosso presenta così la gara del Bernabeu: “Il Real Madrid è la squadra campione d'Europa, il Bernabeu è uno stadio particolare, ma affrontandoli alla prima partita forse riusciremo a disputare un grande match, abbiamo la squadra e l'organico per fare bella figura, sebbene davanti abbiamo dei marziani - le sue parole -. Bisogna affrontarla con tranquillità, è normale che si affronta la squadra top della competizione, ma ogni volta che ci incontriamo li mettiamo spesso in difficoltà. Dobbiamo affrontarli serenamente, sapendo che siamo una squadra forte”.