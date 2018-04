Toro, il Dottor Misischi: "Belotti? Sarà un tiro alla fune con la Nazionale"

19 ottobre 2017

Col playoff mondiale alle porte, il recupero di Belotti suscita grande interesse non solo in casa Toro . Ventura vorrebbe avere il "Gallo" a disposizione, ma l'attaccante granata potrebbe non essere al 100% per la doppia sfida con la Svezia. " E' un infortunio da 3/4 settimane - ha spiegato il Dottor Renato Misischi alla trasmissione 'Toro Scatenato' -. Ma un conto è una guarigione clinica, valutabile dal dottore, un altro è quella tecnica". " È un argomento delicato, ci sarà un tiro alla fune ", ha aggiunto.

Al momento l'impressione è che tutti stiano remando dalla stessa parte, senza forzature. Dal suo canto il Toro e Mihajlovic non vedono l'ora di poter contare nuovamente sui gol del "Gallo", dall'altra il ct ha iniziato il countdown per recuperare il bomber granata. Per smaltire l'infortunio di Verona all'attaccante del resto serviranno circa 3/4 settimane, ma non è detto che poi sia subito disponibile. "Belotti basa sulla vigoria fisica una buona parte del suo gioco, quindi deve essere perfettamente a posto fisicamente e valutare al meglio quando è davvero pronto", ha precisato il Dottor Misischi, ex medico sociale del Toro e attuale consulente ortopedico. E lo spareggio mondiale potrebbe essere un'arma a doppio taglio soprattutto per i granata. "E' vero che Immobile sta facendo bene, ma là davanti il peso del Gallo si sente - ha sottolineato il medico -. Quindi è assolutamente verosimile che la Nazionale insista per avere il ragazzo per i playoff, dall’altra parte però c’è il Torino, che ha in Belotti un patrimonio importante e potrebbe spingere per non rischiarlo...".