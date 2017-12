Torino, si ferma Belotti: trauma distorsivo al ginocchio

27 dicembre 2017

Il giocatore è parso da subito molto dolorante e avrebbe lasciato il campo in lacrime. La grande preoccupazione è ovviamente che possano essere interessati i legamenti e in particolare il crociato. In questo caso, il Gallo dovrebbe necessariamente finire sotto i ferri e la sua stagione sarebbe finita.



E' una stagione stregata quella di Belotti. Dopo un anno tutto in prima pagina con 26 gol in 35 partite e l'inserimento della clausola da 100 milioni nel suo contratto, l'attaccante granata è fin qui andato in rete solo 4 volte e, dopo lo stop di inizio ottobre, non è più riuscito a trovare una condizione fisica ottimale. Adesso questo nuovo stop, ci si augura il più breve possibile, ma comunque un altro brutto colpo al suo terribile avvio di campionato.