Torino: Seedorf fa visita ai granata

15/08/2018

Visita a sorpresa per il Torino. All'allenamento granata al Filadelfia, in vista dell'esordio in campionato domenica alle 18 contro la Roma, è arrivato l'ex allenatore del Milan e neo ct del Camerun Clarence Seedorf, che prima è si è intrattenuto con il tecnico Walter Mazzarri e poi ha incontrato il difensore camerunese Nicolas N'Koulou.