Torino, Mihajlovic: "Non esistono squadre imbattibili, con la Juve ci proveremo"

5 maggio 2017

Sarà un Toro carico quello che affronterà la Juve nel derby: "Con noi scenderanno in campo gli Eroi di Superga. Questo non vuol dire che vinceremo, perchè incontriamo forse la squadra più forte d'Europa, ma che lotteremo al massimo delle nostre forze - ha detto Mihajlovic in conferenza stampa - Loro non hanno punti deboli ma io penso che non esistono squadre imbattibili e questo vale anche per la Juve: per questo noi ci proveremo".

"Non sarebbe disonorevole perdere: lo sarebbe perdere senza aver dato tutto quello che si poteva dare - ha proseguito- Noi per fare risultato domani dobbiamo fare una gara perfetta perché allo Stadium hanno perso tutti. Dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che capiteranno con rabbia e cinismo, perché non avremo tutte le occasioni che abbiamo avuto nelle partite precedenti. Non possiamo pensare che siano distratti dalla Champions anche perché con lo 0-2 hanno la qualificazione in tasca"."ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo. Quello che fa lo fa bene perché non eè detto che avendo una squadra forte come la Juve poi riesci a fare quello che fa lui".

La giornata di ieri con le celebrazioni per i 68 anni dalla scomparsa del Grande Torino hanno lasciato il segno: "Anche per chi ieri non era a Superga, il 4 maggio non sarà mai una giornata come le altre". Sulle ingiurie a Superga e al Filadelfia "ha già risposto Buffon. Quello che ha scritto gli fa onore. Abbiamo passato il limite considerando anche quanto accaduto a Roma. Questi stanno lì per mezzora, a mettere uno striscione davanti al Colosseo, e non c'è nessuno che li ferma. Cose che fanno paura".

Omaggio a Totti: "Per tutti quelli che l'hanno indossata, andrebbe ritirata dal calcio. Maradona, Platini, Zico, Del Piero, Totti... Secondo me Francesco è stato il più forte giocatore italiano degli ultimi 20 anni. Sono sicuro che farà la differenza anche da dirigente". Il gol per Belotti "non deve diventare una ossessione. Forse è un po' distratto da tutto quello che sta succedendo, ma deve stare sereno perche' sta facendo una stagione straordinaria".