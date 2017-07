Torino, Mihajlovic magico: punizioni da sogno

25 luglio 2017

No, il tocco magico non l'ha proprio perso. Sinisa Mihajlovic, mago assoluto dei calci piazzati, è tornato a mettere in mostra uno dei suoi colpi preferiti. Lo ha fatto a margine di un allenamento del Torino, in ritiro a Bormio. Ha sfidato Milinkovic-Savic che un po' non ha abbozzato le parate per rispetto nei confronti del proprio mister, ma in realtà ha visto sibilare, una dopo l'altra, tre punizioni di fila esattamente all'incrocio dei pali. Vedere per credere, Sinisa è sempre il re delle punizioni.