Torino, Mihajlovic: "Juve? In una gara secca possiamo giocarcela"

2 gennaio 2018

Problemi di formazione, dunque, per Mihajlovic costretto a rinunciare ad Ansaldi, Ljajic, Lyanco, barreca e Belotti: "Rispetto alla partita di sabato scorso contro il Genoa abbiamo in più Baselli, che in campionato era squalificato. Degli altri indisponibili non recupera nessuno, pertanto in difesa e in attacco le mie scelte sono obbligate. Sono comunque sicuro che chi giocherà sarà all'altezza della situazione".



Il tecnico resta comunque ottimista: "E' una partita secca e in queste situazioni il Toro ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque". Di certo ci sarà Niang, apparso in crescita: "Niang ha fatto bene contro il Genoa, ha mostrato l'atteggiamento giusto, ha disputato un'ottima partita e ha fatto tutto bene, gli è mancato solo il gol. La nostra sfortuna fino ad ora è stata quella di non aver avuto mai a dispozione tutti e tre i nostri attaccanti. Come ho detto sabato, quando potremo contare sul pieno apporto di Ljajic, Belotti e Niang il nostro rendimento migliorerà".



E di certo in porta andrà Milinkovic-Savic, il portiere di Coppa, già decisivo contro la Roma con il rigore parato a Dzeko: "Pareggiare anche nel derby? Sarebbe bello perché se andassimo ai rigori contro la Juve sarei sicuro di vincere, con Milinkovic-Savic in porta" ha detto il tecnico serbo.