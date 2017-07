Torino, Mihajlovic: "Felice che Belotti sia rimasto"

27 luglio 2017

Niente amichevole in Francia, col Guingamp, per Andrea Belotti . Ma non c'è alcun giallo di mercato dietro l'assenza dell'attaccante, fermo per un problema muscolare. Ed è Mihajlovic a chiudere ogni spiraglio ai gossip eventuali: "Ha avuto un leggero infortunio. Il presidente è stato chiaro, o clausola dall'estero o basta. Lui è sereno e tranquillo, io sono felice che sia rimasto con noi . C'è un rapporto di grande stima, fiducia e affetto".

"Sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, dello spirito e dell'entusiasmo. Come detto anche alla presentazione in piazza il ritiro dell'anno scorso è servito per conoscerci, da adesso in poi dobbiamo invece lavorare sui particolari per correggere i difetti. Stiamo lavorando con impegno e sudore, ma anche con allegria". Così Mihajlovic fa il punto al termine del ritiro di Bormio, che si concluderà venerdì. "In questi 20 giorni ho visto tutto - ha aggiunto - impegno, voglia di far bene, applicazione, generosità. Tutti elementi che fanno promettere bene. Se riusciremo a migliorare i singoli aspetti anche la stagione non potra' che essere migliore rispetto all'anno scorso".



"Spero di arrabbiarmi meno di quanto fatto l'anno scorso: abbiamo imbastito i principi di gioco e i principi morali, ho fatto capire cosa significa vestire la maglia granata e non credo ci sia bisogno di ripetermi: poi, se ce ne sarà bisogno, nessun problema", ha poi dichiarato Mihajlovic anche in riferimento ai nuovi arrivati. "Rispetto a due anni fa tutti i calciatori sono migliorati. Quello che forse è cresciuto di più è Baselli, ma devo dire che tutti hanno fatto molto bene", ha proseguito. Inevitabile parlare di mercato. "Aspettiamo ancora qualche rinforzo ma sono sicuro che se centreremo i nostri obiettivi sul mercato, possiamo lottare sino all'ultimo per un posto in Europa. La base è molto buona - ha detto - partiamo molto piu' avanti rispetto all'anno scorso. Berenguer? È tecnicamente valido, ha una bella gamba e può fare molto bene sia la fase difensiva che quella offensiva".