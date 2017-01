Torino, Mihajlovic: "C'è un problema mentale. A centrocampo siamo pochi"

29 gennaio 2017

"Siamo partiti bene ma come al solito non abbiamo avuto costanza e non siamo riusciti a chiudere la partita e a sfruttare le occasioni a nostro favore". Così Mihajlovic dopo l'1-1 del Toro . "L' Atalanta ha meritato il pari, noi dobbiamo lavorare ancora perchè le situazioni continuano a ripetersi. Probabilmente è un fattore mentale". "Di mercato non parlo. Siamo in pochi a centrocampo. Ma io alleno i giocatori che ho. Roma su Baselli? Non so nulla".

"Fino al gol abbiamo fatto molto bene, poi come sempre succede ci siamo abbassati troppo e nella ripresa non siamo riusciti a ripartire - ha proseguito Mihajlovic - Ci serviva vincere, ma oggi non possiamo recriminare, sicuramente l'Atalanta ha meritato ampiamente il pareggio. E' un problema ricorrente e non è la prima volta. Stiamo cercando di capire il perchè: sicuramente non è un problema fisico perchè i dati che abbiamo indicano che la squadra sta bene. Probabilmente è un fattore mentale: stiamo cercando di parlare molto coi giocatori, togliendogli pressione, ma ancora non ci sono i risultati". Su Ljajic: "Oggi non voglio parlare dei singoli perchè tutta la squadra ha fatto male, dopo essere passata in svantaggio. E’ tutta la squadra che nel suo complesso non ha fatto bene".