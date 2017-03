Torino, Mihajlovic: "Giocato alla pari, meritavamo qualcosa di più"

18 marzo 2017

Soddisfatto per la prestazione della sua squadra, ma con un pizzico di rammarico per come si erano messe le cose dopo il gol del vantaggio di Acquah. Sinisa Mihajlovic, ai microfoni di Premium Sport, analizza così il 2-2 con l'Inter: "Oggi si è rivisto il vero Torino, sono contento per l’orgoglio e per il carattere che hanno messo in campo i ragazzi: abbiamo giocato alla pari contro una grande e forse meritavamo anche qualcosina in più del pareggio"