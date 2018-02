Torino, Mazzarri: "Derby con la Juve è speciale, dovremo essere perfetti"

17 febbraio 2018

"Ho spiegato ai miei ragazzi come deve essere preparata secondo me questa partita. Quello che è fondamentale è il lavoro settimanale, la cura al dettaglio in modo da poter arrivare domani sereni e disputate una buona gara - ha proseguito Mazzarri - Durante una gara ci deve essere una strategia chiara, in base ai vari momenti. Ci sarà il momento dove bisognerà soffrire, quello dove bisognerà attaccare e via così. Come abbiamo vissuto la settimana? I ragazzi hanno lavorato molto bene e sono curioso di vedere come scenderemo in campo. Ho notato un connubio fantastico tra i tifosi e i giocatori. Questo è un aspetto che puó realmente aiutarci. Sto cercando di dare tanti input ai ragazzi in settimana. Tutte queste emozioni devono essere trasformate in energie positive. Abbiamo lavorato molto sull'aspetto della gestione di tutte le emozioni". Fra i protagonisti più attesi c'è Iago Falque, che per Mazzarri "oltre ai numeri in fase offensiva, mi piace perché è un vero professionista. Gioca sempre per la squadra, è quello che incarna meglio questo principio".



Sulla designazione di Daniele Orsato, Mazzarri ha dichiarato: "Non mi piace mai parlare delle designazioni arbitrali. Orsato comunque è un bravo arbitro, sono sereno".



Sull'insolito orario delle 12.30, Mazzarri non è preoccupato: "Abbiamo gia provato a simulare come orari le condizioni di domani per arrivare pronti e preparati". Sara' anche la sfida fra Belotti e Higuain. "Belotti alla sua età ha gia' dimostrato di saper fare 26 gol in una stagione e se lavora per migliorarsi ancora puó raggiungere traguardi sempre piu grandi".