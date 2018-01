Torino: Mazzarri "Bravi tutti, non ho dormito due giorni"

6 gennaio 2018

"I ragazzi sono stati bravi. Abbiamo fatto un'ottima partita, verticalizzando e creando diverse occasioni. Speriamo che si continui così dopo la sosta". Non poteva iniziare meglio l'avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Torino . " Niang ? Ha solo bisogno di stare concentrato e tirare fuori il massimo dalle sue pazzesche potenzialità. Mercato? Non ho avuto tempo di pensarci, ho fatto due giorni di full immersion, non ho dormito".

Quanto c'è già della mia mano? C'è grande rispetto per le idee di ogni allenatore, il sistema si può interpretare e personalizzare con le proprie idee. Devo fare un elogio ai ragazzi, sono delle spugne, quel poco che ho potuto dare lo hanno fatto al massimo - ha proseguito Mazzarri - Sono rimasto sorpreso dal primo tempo, il Bologna è una signora squadra. Siamo stati bravi davvero, creato palle gol, non abbiamo concesso granché. Dobbiamo però stare attenti ai cali di tensione, nel secondo tempo siamo stati indecisi nell'episodio del rigore. Poi i ragazzi sono stati bravi a chiuderla. Se vogliamo fare il salto di qualità dobbiamo archiviare la vittoria e pensare subito che la prossima è la partita più difficile del mondo. Va bene festeggiare, vittoria fa bene all'autostima, ma da martedì dobbiamo avere subito rispetto e un po' di timore per il prossimo avversario. Ci sono le basi perché il gruppo cresca velocemente. La sosta? Era il momento giusto per lavorare sui dettagli, da subito. Avrei preferito diversamente...".