Torino, Mazzarri: "Baselli non ci sarà. Zaza e Soriano ancora non al top"

25/08/2018

Il tecnico granata ha poi fatto il punto sui singoli: "Baselli non ci sarà e dispiace perchè stava bene. Zaza, Soriano, Aina e Djidji probabilmente non hanno i 90'. Ljajic ha solo 45' e anche Lukic non ha molta autonomia. Avrò un paio di cambi già stabiliti perchè non tutti sono al top". Belotti e Zaza possono giocare insieme: "Zaza è quello più duttile, può fare la seconda punta quando starà bene".