Torino, Cairo: "Mai pensato di cambiare Mihajlovic. E Belotti sta bene qui"

7 novembre 2017

Il presidente Cairo si è soffermato sull'ultima gara di campionato pareggiata dal Toro a San Siro: "Ho visto comunque una buona Inter, è una squadra con qualità notevoli e giocatori importanti. Ma il Toro era in palla, ha fatto una grande partita davanti a uno stadio tutto esaurito. Ma già avevo visto la squadra molto migliorata con il Cagliari. A Milano non abbiamo mollato di un millimetro e abbiamo giocato per vincere. I tre punti sarebbero stati meglio, abbiamo avuto l’occasione per andare sul doppio vantaggio ma credo che il pareggio sia giusto: sono stato contento della prestazione che è stata molto vogliosa. Non ho rimpianti particolari".



I granata sono in ripresa e l'obiettivo è ambizioso: "Senza la qualificazione in Europa League sarebbe un fallimento? L’obiettivo l’abbiamo fissato già dall'anno scorso. Abbiamo fatto una campagna acquisti importante, dando al mister la squadra che voleva e lui l’ha riconosciuto. Adesso dobbiamo essere tutti uniti e compatti per l’obiettivo: vedremo come andrà il campionato ma l’obiettivo è tornare in Europa".



E il condottiero non può che essere Sinisa Mihajlovic: "Lui in bilico dopo la sconfitta contro la Juventus? No, assolutamente no. La sconfitta nel derby è arrivata dopo una buona striscia di partite e in più contro la Juve abbiamo giocato in dieci quasi tutta la gara. E’ un match che non fa molto testo. Anche con Ventura due stagioni fa abbiamo perso 4 partite di fila e poi siamo arrivati noni in campionato, facendo bene anche in Europa League, andando a vincere a Bilbao. Per alcune sconfitte non si mette in dubbio un progetto. Non è un problema di costi, ma noi abbiamo un progetto almeno biennale con Mihajlovic. Abbiamo fiducia in lui e non ho mai pensato lontanamente di sostituirlo. Il nostro progetto è valido e crediamo di poter andare in Europa League".



A proposito di Ventura, il suo vecchio allenatore è atteso dalla madre di tutte le sfide: "Il playoff dell’Italia contro la Svezia? Ho delle buone sensazioni. Ho sentito il CT settimana scorsa, sa dell’importanza di queste gare ma sono tutti molto concentrati per ottenere la qualificazione per i mondiali. La Svezia comunque è una squadra con ottimi giocatori, non sarà facile ma dobbiamo essere concentrati per ottenere il nostro obiettivo".



Infine, Cairo pensa ancora una volta a blindare il capitano e bomber Andrea Belotti: "Da quando è iniziata la stagione non abbiamo più parlato con nessuno. L’obiettivo suo è quello di fare molto bene qui e non si è più parlato di mercato. Il Milan? Belotti sta bene in granata, con tutto il rispetto per il Milan ma il Gallo sta bene qui con noi".