Torino, Mihajlovic: "Questa volta vinciamo noi"

15 gennaio 2017

Il Torino sta alternando prove buone a gare deludenti, ma Mihajloivic non si sente inferiore alle grandi del calcio italiano: "A parte la partita con il Napoli non abbiamo sofferto con nessuno, anche quando abbiamo perso, abbiamo una precisa fisionomia di gioco e l'abbiamo dimostrato nel girone d'andata. Dobbiamo crescere molto, smettere di buttare all'aria punti preziosi e vincere qualche scontro diretto nella corsa all'Europa League".



Terzo incrocio in questa stagione tra rossoneri e granata: "Sappiamo pregi e difetti del Milan - spiega l'allenatore serbo - e cercheremo di sfruttarli. Dovremo essere lucidi e fare ciò che abbiamo preparato. Ogni giocatatore sa quello che deve fare e lo dovrà fare in campo non dobbiamo solo difenderci". Mihajlovic fa anche il punto sugli infortunati: "Castan ha una elongazione e non so che cos'è un conto se si è stirati, ma mi hanno detto che dovrà stare fuori una ventina di giorni, vedremo. Iago Falque si è ripreso e vederemo se potrà essere utilizzato. La squadra sta bene e i dati lo dimostrano per chilometri percorsi, intensità, quindi non è un problema fisico".



Parla anche di mercato e dei nuovi arriva il tecnico che fa il punto su Iturbe: "Fino a quando è stato in campo a San Siro ha fatto quello che doveva due anni fa era forte poi si è perso, lo aiuterò come faccio con tutti gli altri e poi sta a lui fare quello che deve. A Milano è andato via in progressione come avevamo provato in allenamento. Deve essere sereno nella testa sacrificarsi in fase difensiva e recuerare la condizione, non so se partirà dall'inizio, ma può subentrare e sfruttare le occasioni che gli capitano".