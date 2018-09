Serie A, Udinese-Torino 1-1: Meité risponde a De Paul

16/09/2018

LA PARTITA

Un punto a testa, senza rimpianti o rimorsi. Udinese e Torino si smezzano la posta e continuano a viaggiare appaiati in classifica. Un risultato giusto, per quanto visto in campo, con l'Udinese meglio in campo nel primo tempo e i granata più ordinati e concreti nella ripresa. Complice il caldo, a farla da protagonista è stata più la tenuta fisica che le giocate. Finché hanno avuto fiato, gli uomini di Velazquez hanno pressato alti e tenuto a bada gli esterni granata, poi hanno dovuto tirare un po' i remi in barca, arrretrando il barcentro e limitando i deanni. Discorso diverso invece per il Toro, che fatica ancora a trovare il giusto assetto tattico soprattutto davanti, dove il ko di Iago ha stravolto ulteriormente i progetti di Mazzarri. A risolvere i problemi granata, del resto, ci ha dovuto pensare ancora una volta Meité. Tutto nonostante la presenza in campo di Immobile e Zaza.



Con le squadre corte, alla Dacia Arena l'avvio del match si gioca tutto in mediana, con le squadre più attente a distruggere che a costruire. Da una parte tocca a Baselli e Meité proteggere la difesa, dall'altra ci sono invece Behrami, Mandragora e Fofana. Più coperta, l'Udinese aspetta il Toro, cercando di ripartire con De Paul e Pussetto, bravi a fare anche la fase di copertura. I granata invece manovrano per vie orizzontali, affidandosi ai piedi di Soriano per innescare Belotti. Berenguer segna di testa, ma Valeri annulla per una presunta posizione di fuorigioco, seguendo l'indicazione sbagliata dell'assistente senza consultare il Var. Poi l'infortunio muscolare di Iago Falque cambia il piano tattico di Mazzarri e anche il match. Col 3-4-3 il Toro concede più campo all'Udinese e friulani prendono coraggio, sfruttando la fisicità di Fofana e la rapidità degli esterni. Dopo un bel contropiede di Pussetto, grazie alla deviazione di N'Koulou, a sbloccare il match ci pensa De Paul, al terzo centro stagionale. E' il gol che rompe gli equilibri e fa saltare un po' gli schemi. Con gli spazi più aperti, i granata provano ad alzare il baricentro, ma i bianconeri replicano colpo su colpo. Belotti fallisce il colpo del pari, poi Berenguer prova a sorprendere Scuffet con un destro a giro. Dall'altra parte è invece Fofana l'uomo più in palla, con Pussetto sempre pronto ad appoggiare l'azione.



Un pressing molto dispendioso, che nella ripresa presta però il fianco alla rimonta del Toro. Più ordinati e aggressivi, dopo 4' i granata trovano il pari con Meité, bravo a girare all'incrocio dei pali una palla vagante al limite dell'area. Una perla che ristabilisce l'equilibrio e dà la carica agli uomini di Mazzarri. Un po' sulle gambe, i friulani provano a reagire appoggiandosi a Lasagna, ma è il Toro a fare la partita con gli esterni alti. Al 65' Samir affossa Belotti davanti alla porta, ma Valeri lascia correre tra le polemiche. Con Teodorczyk al posto di Pussetto e Machis al posto di Mandragora, l'Udinese cambia modulo per sopperire al calo fisico e la battaglia si risposta in mezzo al campo, ma con meno lucidità e più errori in fase di impostazione. Behrami sfiora il vantaggio di testa, poi i granata tentano l'assalto nel finale. Ola Aina prova a far saltare il banco, ma conclude alto. Poi tocca a Belotti cercare il numero in sforbiciata, ma spara alto. L'ultimo brivido arriva nel recupero, con Machis che sbaglia il controllo davanti a Sirigu, poi il risultato non cambia più.