Serie A, Torino-Udinese 2-2: Moretti e Belotti rispondono a Jankto e Perica

LA PARTITA

Quattro gol, due traverse, un palo e tante emozioni. Con nulla in palio, Torino-Udinese è il trionfo del calcio spettacolo. Quello spensierato, col risultato sempre in bilico. Lo dice il tabellino e lo confermano gli applausi degli spettatori. Ai punti vincerebbe il Toro, ma poco conta. Quello che conta invece è che al Grande Torino va in scena una partita ricca di spunti, idee e voglia di vincere. Tutto merito di Mihajlovic e Delneri, che danno vita a una sfida a distanza fatta di mosse e contromosse. Una partita nella partita, in cui le giocate fanno da contorno a due filosofie di calcio diverse, ma comunque spettacolari. Il 2-2 finale, del resto, è lo specchio esatto del match.



Senza assilli di classifica, la gara entra subito nel vivo. Toro e Udinese si affrontano a viso aperto, senza troppi tatticismi. I granata pressano alto e provano ad attaccare sugli esterni, spingendo dalla parte di Zappacosta e Iago Falque. I bianconeri invece provano a colpire con le ripartenze veloci, sfuttando le giocate di Perica e De Paul e la forza fisica di Zapata. A ritmi alti, sono gli uomini di Sinisa a fare la partita. Dopo tredici minuti Iago Falque alza bandiera bianca e lascia spazio a Iturbe. Sostituzione che non cambia gli equlibri di squadra e nemmeno l'inerzia del match. I granata infatti continuano a spingere sulle corsie a caccia del cross giusto per Belotti. Da una parte tocca a Zappacosta alzare il baricentro, dall'altra a Molinaro. A difesa schierata però per il Toro è dura sfondare. Baselli, ispirato, prova a imbeccare Belotti, ma il Gallo non trova il tempo per il guizzo giusto. In mezzo al campo i granata hanno in mano il gioco, ma la manovra è lenta e l'Udinese poco dopo la mezz'ora prende coraggio. Hart ferma un colpo di testa ravvicinato di Zapata, poi De Paul innesca Perica e i friulani sfiorano il vantaggio ancora col colombiano. Un uno-due che sveglia il Toro. Bloccati al limite dalla difesa friulana, i granata ci provano sulle palle inattive, ma devono fare i conti con i legni. Belotti prima centra la traversa di testa, poi il palo ferma un'altra zuccata di Rossettini.



La ripresa si apre con una super parata di Scuffet su Acquah. Ma al 50' è l'Udinese a sbloccare la gara con Jankto, bravo a intercettare un disimpegno sbagliato di Rossettini e a infilare Hart con un missile all'incrocio. Un gol che spezza l'equilibrio del match e costringe Mihajlovic a cambiare atteggiamento. Boyé entra al posto di Lukic e i granata passano a trazione anteriore. Delneri risponde invece levando De Paul e coprendosi con Heurtaux. Col Toro sbilanciato, si accende la gara. Ma è ancora l'Udinese a colpire in contropiede con Perica dopo una bella azione di Zapata. Entra anche Maxi Lopez e i granata, sotto di due gol, non si arrendono. Anzi. La squadra di Sinisa si butta in avanti a caccia della rimonta. A 20' dal termine Moretti riapre il match in mischia, poi è un assedio alla porta bianconera. Nell'assalto finale ci provano Boyé e Maxi Lopez, ma Scuffet è attento. Poi è Belotti, pescato perfettamente da Zappacosta, a firmare il gol del pari di testa. Una rete meritata e pesante. Il giusto premio per festeggiare degnamente le cento presenze in Serie A e per rispondere a Dzeko nella lotta per la classifica marcatori. Il Toro non molla mai e il Gallo acciuffa l'Udinese.