Mihajlovic: "Toro bellissimo, un pareggio che vale una vittoria"

5 novembre 2017

"Siamo riusciti a contenere l'Inter in fase offensiva - ha proseguito Mihajlovic - Adesso che ho più possibilità dell'undici da mettere in campo, cambieranno molte cose e già da oggi si è visto un miglioramento. Il campionato è ancora molto lungo. "Il rapporto con la società? C'è sempre stata fiducia reciproca e non credo di essere mai stato in discussione nonostante qualche rumors da parte dei giornalisti. L'intervento del presidente è stato importante: ha rinsaldato la mia posizione e mi permette di lavorare con estrema tranquillità". Sulle condizioni di Belotti: "Non è ancora in forma dopo l'infortunio, ma il dolore è passato. La convocazione in Nazionale è un'ulteriore iniezione di fiducia per lui e per tutta la squadra: spero possa far bene alla corte di Ventura".