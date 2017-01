Miha, che rabbia: abbatte un cartellone

16 gennaio 2017

Passi per la prima, e già non era stato felice. Passi anche per la seconda, e in realtà si era arrabbiato molto. Ma la terza... Ecco, la terza volta di Mihajlovic contro il Milan, culminata con un pareggio subito in rimonta, non è andata giù al tecnico serbo che, alla fine del match, se l'è presa con il back drop usato dai giornalisti per le interviste a bordo campo. Mihajlovic, uscendo dal campo, ha scaricato tutta la sua furia sul cartellone e l'ha abbattuto. Una scheggia ha poi colpito uno steward, medicato in ospedale con una prognosi di tre giorni.