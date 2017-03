La Juve in coro: "Vicini a Pjaca, tornerà più forte"

29 marzo 2017

Massimiliano Allegri fa sentire tutto il suo sostegno a Marko Pjaca: " Questo incidente di percorso non fermerà la tua carriera. Buona fortuna". Il tweet del tecnico bianconero. "Torna presto, fratello. Sei forte. E non dimenticare: la forza sta nella testa. Noi siamo con te". "Tutti noi ti siamo vicino! Forza. Tornerai alla grande per dimostrare tutto il tuo talento!". Con questi messaggi su Twitter Dani Alves e Marchisio sono stati i primi a fare coraggio a Marko Pjaca. Il croato si è infortunato gravemente al ginocchio in nazionale, la sua stagione è finita.