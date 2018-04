Il Torino rende omaggio alla Chapecoense

28 novembre 2017

A un anno di distanza dalla tragedia area che che causò la morte di 71 persone, tra cui 19 giocatori e tutto lo staff della Chapecoense, il Torino rende omaggio al club brasiliano. Sabato nel match contro l'Atalanta, Belotti e compagni scenderanno in campo con una maglia speciale di colore verde come quella della Chape. Una parte del ricavato dalla vendita delle 1500 casacche in edizioni limitata sarà devoluto alle famiglie delle vittime.

Due club, Torino e Chapecoense, uniti da un destino triste comune: la tragedia aerea che ha portato via con sé vite umane e azzerato due squadre. Il 4 maggio 1949, sulle colline di Superga, scomparve il Grande Torino. Nessun superstite, 31 vittime tra calciatori, allenatori, dirigenti, giornalisti, piloti e membri di equipaggio. Sessantasette anni dopo, il 28 novembre 2016, in Colombia precipitò l'aereo con a bordo la squadra brasiliana: 71 morti e solo sei superstiti, di cui tre giocatori della Chape.



Un anno dopo in casa granata il ricordo è ancora vivo ed è tempo di mantenere la promessa che il presidente Cairo fece al suo omologo brasiliano. "Una maglia, prodotta in edizione limitata in 1500 esemplari, che poi verra' venduta e parte dei proventi saranno devoluti dal Torino FC, dal Granata Store e dalla Kappa alle famiglie delle vittime della sciagura aerea - si legge nel comunicato del Toro - Per non dimenticare, per essere concretamente vicini. Toro e Chape, uniti dal destino, per sempre amici".