Crisi Toro, Mihajlovic adesso rischia

26 ottobre 2017

Tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque gare. Senza Belotti, il Toro non gira. E la posizione di Mihajlovic è in bilico. I risultati del resto parlano chiaro e Cairo non sembra intenzionato a dare molto altro tempo a Sinisa per dimostrare di avere la squadra in mano e la situazione sotto controllo. Al tecnico serbo, stando a Tuttosport, resterebbero due partite per invertire la rotta ed evitare l'esonero. Nel dettaglio, prima della prossima sosta della Nazionale, i granata dovranno vedersela contro Cagliari e Inter. Per allontanare la crisi servono risultati, ma non solo. Il presidente granata vuole risposte chiare dalla squadra anche sul piano del gioco e del carattere. A Torino è iniziato il countdown per Sinisa.