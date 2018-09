TORINO, MAZZARRI: "SIAMO RIMASTI A LETTO"

23/09/2018

Delusione e amarezza per Mazzarri dopo la sconfitta del suo Torino contro il Napoli: "Oggi non abbiamo giocato bene, sembrava che fossimo rimasti a letto. Dovrò parlare con i ragazzi perché così non può andare". Poi complimenti al Napoli: "Loro sono una grandissima squadra e per batterli bisogna essere perfetti".