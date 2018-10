TORINO, CAIRO: "VOGLIAMO FARE QUALCOSA IN PIÙ"

01/10/2018

Urbano Cairo parla degli obiettivi granata: "Noi quest'anno abbiamo fatto una campagna acquisti importante non vendendo giocatori che ci venivano richiesti, aggiungendo giocatori importanti come Zaza e Izzo e poi giovani come Meitè. Abbiamo investito 52 milioni, il secondo bilancio del campionato dopo la Juve. Da parte nostra c'è la volontà di fare qualcosa in più. Torino è una piazza ambiziosa, con il palato fine e con in passato grandissimi risultati".