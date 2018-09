TORINO: AINA, ANSALDI E LYANCO ANCORA A PARTE

08/09/2018

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica sul campo secondario, con partita finale a tempo e spazio ridotti. Lavoro personalizzato per Aina, Ansaldi e Lyanco. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio: in programma un altro allenamento tecnico-tattico, allo stadio Olimpico Grande Torino, a porte chiuse.