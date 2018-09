Top 11 Fifa: Buffon e Chiellini candidati, quattro gli juventini

10/09/2018

In 55 si giocheranno l’accesso alla Top 11 della Fifa e di FifPro per la stagione 2017/2018. Nel lungo elenco reso noto alla stampa sono presenti solo due italiani come Bonucci e Chiellini mentre troviamo quattro calciatori che disputano la serie A. I nomi sono quelli di Cristiano Ronaldo, Dybala, Mandzukic e Vrsaljko attualmente all’Inter. Nella lista, votata da circa 25mila calciatori di tutto il mondo, è presente Griezmann (escluso invece con polemica dai Fifa Best Player) ma non Oblak del quale non si trova traccia tra i portieri. L’undici ideale della passata stagione verrà svelato il prossimo 24 settembre a Londra.