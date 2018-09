The Best FIFA 2018, Messi ha votato anche Ronaldo: CR7 no

24/09/2018

La rivalità Messi-Ronaldo si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo l'incoronazione di Modric da parte della Fifa come miglior giocatore del 2018, sono stati svelati i voti dei media, dei commissari tecnici e dei capitani delle Nazionali, tra cui figurano anche CR7 e Leo. Ed è emersa l'ennesima differenza tra i due. Dopo Modric e Mbappè, tra i preferiti dell'argentino compare anche Ronaldo, mentre tra le scelte del portoghese la Pulce non c'è (Varane, Modric e Griezmann).

Del resto, si sa, CR7 prende tutti i premi sul serio e i Fifa Award non fanno eccezione. E così anche nel 2018 l'attaccante della Juve tenuto nuovamente fede alla sua linea, continuando a ignorare Messi tra le sue scelte. Una decisione strategica, non condivisa con Messi. Scalzato dalla top tre dopo l'annata stratosferica di Salah, Leo ha scelto infatti di votare anche per Ronaldo. Una sorpresa. E Modric? Il vincitore del premio e capitano della Croazia ha selezionato Varane, Ronaldo e Griezman. Esattamente gli stessi tre nomi selezionati anche da CR7. Quando si tratta di vincere un trofeo, ci si prova in tutti i modi.