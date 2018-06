Tevez: "Lautaro Martinez impressionante, ricorda me, Inter impazzirai. Ma la Juve resta avanti"

12/06/2018

A San Siro giocherà un giocatore vero, capace di far dimenticare anche la deludente parentesi di Gabigol.



L'argentino del Boca Juniors molto presto vedrà giocare Lautao Martinez da ex calciatore: "A fine 2019 con il calcio smetto, questo è deciso. Ho un ottimo rapporto col Presidente della Repubblica Mauricio Macri però di politica non ci capisco niente, dove sono cresciuto non si parlava di questo. Mi piacerebbe diventare presidente del Boca, ma è una cosa che vedo lontana".



Al momento, però, Tevez è ancora un calciatore. E non nasconde la delusione per non essere tra i convocati di Sampaoli per il prossimo Mondiale: "Ci ho sperato, ero tornato al Boca dalla Cina per quello, poi però ho avuto una lesione muscolare e lì ho capito che non ce l'avrei fatta. Sento l'età che passa, recuperare diventa sempre più lento. E poi mica possiamo andarci tutti al Mondiale, no? Guardate Icardi. Mauro è forte ma la concorrenza enorme. Dybala e Higuain non potevano mancare, mi aspetto un grande Mondiale da entrambi".



Chiusura finale con un pensiero sulla Juventus, sua ex squadra: "I bianconeri sono sempre davanti a tutti anni luce, il settimo scudetto non mi ha sorpreso, non ho mai creduto molto alla vittoria del Napoli. La Juve cambia giocatori ma resta fortissima. Ha una mentalità vincente, unica. Buffon al Boca una mia idea? No, io non c'entro. Però Gigi lo capisco, se hai giocato a pallone tutta la vita smettere non è facile. Io faccio ancora un anno e poi smetto, sento che sto finendo la benzina e sto bruciando olio, come diciamo noi", ha concluso l'argentino.